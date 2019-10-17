В Армении извлекли тела двух человек из-под завалов обрушившегося дома

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Спасатели извлекли тела двух человек из-под завалов дома, обрушившегося из-за оползня на юге Армении, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили, что утром 17 октября в результате оползня обрушился двухэтажный жилой дом в городе Капан, в 300 километрах от Еревана, внутри остались люди. На месте происшествия работал отряд пожарных-спасателей. Необходимую технику для спасательных работ предоставила также мэрия города. Ранее глава МЧС сообщил, что "внутри обрушившегося здания в Капане находятся два человека – пожилая супружеская пара".