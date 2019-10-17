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РИА Новости

В Армении извлекли тела двух человек из-под завалов обрушившегося дома

15:24 17.10.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Спасатели извлекли тела двух человек из-под завалов дома, обрушившегося из-за оползня на юге Армении, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.
Ранее в ведомстве сообщили, что утром 17 октября в результате оползня обрушился двухэтажный жилой дом в городе Капан, в 300 километрах от Еревана, внутри остались люди. На месте происшествия работал отряд пожарных-спасателей. Необходимую технику для спасательных работ предоставила также мэрия города. Ранее глава МЧС сообщил, что "внутри обрушившегося здания в Капане находятся два человека – пожилая супружеская пара".
"Спасатели извлекли тела мужчины и женщины 1943 и 1950 года рождения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
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