Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.

"В открытом доступе отсутствует официальный документ за подписью греческих архипастырей, который можно было бы считать свидетельством единого соборного решения поместной церкви. Более того, весьма быстро было распространено известие о том, будто Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию, что не соответствует ни тексту коммюнике, ни позиции многих участников собора", - сказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на брифинге по итогам Синода Русской православной церкви.

Он отметил, что решение собора в Элладской церкви принимается голосованием всех участников, однако, "ни по вопросу признания украинских неканонических сообществ, ни по вопросу об утверждении решения постоянного синода Элладской православной церкви по Украине голосование епископата не проводилось".

"Об отсутствии единомыслия между иерархами Элладской православной церкви по данному вопросу и о том, что голоса несогласных с признанием украинского раскола были проигнорированы, свидетельствует митрополит Кифирский Серафим", - подчеркнул Легойда.

Он выразил сожаление, что в докладе главы Элладской церкви "повторяются все те аргументы, с которым и мы согласиться не можем".

"Перечисленные в докладе блаженнейшего Архиепископа Иеронима и ранее неоднократно проигнорированные аргументы "в точности следуют позиции Константинопольского патриархата, однако, возникают сомнения, разделяет ли их полнота Элладской православной церкви", - подытожил представитель Русской церкви.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".

Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.