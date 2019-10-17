Губернатор Кубани рассказал о бизнес-форуме "Дело за малым"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019

КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Форум для малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует в пятницу в Краснодаре, соберет более 27 тысяч человек, это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Завтра в Краснодаре стартует "Дело за малым". Это третий по счету форум для малого и среднего бизнеса и самый масштабный по охвату. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 27 тысяч человек. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, и прием заявок продолжается", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что о желании участвовать в форуме заявили предприниматели из 68 регионов. "К участию приглашены самые успешные бизнесмены края, страны и даже мира. Запланировано выступление более 200 спикеров", - добавил глава края.

Кроме того, по словам губернатора, начинающие предприниматели смогут показать презентации своих проектов и получить оценку или совет от ведущих экспертов.

"Запланировано множество мероприятий, в том числе нестандартных. Например, те, кто решит открыть свое дело, сможет тут же, на форуме, при помощи сотрудников МФЦ оформить и зарегистрировать ИП. Так что советую иметь при себе паспорт", - отметил Кондратьев.