Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T15:22Z
https://ria.ru/20191017/1559900236.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:90:3012:1784_1036x0_80_0_0_bf82881936921740cc329634bbc440a2.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

Губернатор Кубани рассказал о бизнес-форуме "Дело за малым"

15:22 17.10.2019
43
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Форум для малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует в пятницу в Краснодаре, соберет более 27 тысяч человек, это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Завтра в Краснодаре стартует "Дело за малым". Это третий по счету форум для малого и среднего бизнеса и самый масштабный по охвату. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 27 тысяч человек. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, и прием заявок продолжается", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что о желании участвовать в форуме заявили предприниматели из 68 регионов. "К участию приглашены самые успешные бизнесмены края, страны и даже мира. Запланировано выступление более 200 спикеров", - добавил глава края.
Кроме того, по словам губернатора, начинающие предприниматели смогут показать презентации своих проектов и получить оценку или совет от ведущих экспертов.
Виноградники
Вчера, 19:38Краснодарский край
Глава Кубани попросил депутатов закрепить статус земель для винограда
"Запланировано множество мероприятий, в том числе нестандартных. Например, те, кто решит открыть свое дело, сможет тут же, на форуме, при помощи сотрудников МФЦ оформить и зарегистрировать ИП. Так что советую иметь при себе паспорт", - отметил Кондратьев.
"Мы постарались сделать так, чтобы форум стал по-настоящему интересным и полезным событием, площадкой, вызывающей доверие у представителей бизнеса, как известных, так и начинающих. Местом, которое объединяет, помогает каждому участнику получить новые знания, контакты и мотивации", - заключил глава региона.
000001
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Мурманск
Мурманские власти и "Норникель" разработали меры для развития региона
РИА
Новости
Флаги России и ЕС
Немецкий депутат отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы
Рейсовый автобус
На Вологодчине сельских пенсионеров бесплатно довезут до медучреждений
Заседание Воронежской областной думы
Воронежская облдума приняла закон о дополнительной защите дольщиков
Лента
новостей
Банкомат
Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
Закон о производстве эко-продуктов на Кубани начнет действовать с 2020 года
Актриса Лия Брекнелл
Скончалась британская актриса из сериала "Ферма Эммердейл"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает перед перед началом показа фильма Дмитрия Киселева Хватит травить народ
Володин рассчитывает, что закон о виноделии примут до конца года
Александр Скарсгард и Николь Кидман
Николь Кидман и Александр Скарсгард сыграют мать и сына в драме "Викинг"
Ульяновск. Архивное фото
Ульяновская область вошла в число лидеров по выполнению "дорожного" проекта
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект о подъемных для преподавателей военно-учебных центров
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
Минтранс разрабатывает методику размещения камер фиксации нарушений ПДД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Прямой скоростной поезд будет курсировать между Пермью и Екатеринбургом
18:21Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
Лента новостейМолния