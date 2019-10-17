Губернатор Кубани рассказал о бизнес-форуме "Дело за малым"

КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Форум для малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует в пятницу в Краснодаре, соберет более 27 тысяч человек, это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Завтра в Краснодаре стартует "Дело за малым". Это третий по счету форум для малого и среднего бизнеса и самый масштабный по охвату. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 27 тысяч человек. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, и прием заявок продолжается", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что о желании участвовать в форуме заявили предприниматели из 68 регионов. "К участию приглашены самые успешные бизнесмены края, страны и даже мира. Запланировано выступление более 200 спикеров", - добавил глава края.
Кроме того, по словам губернатора, начинающие предприниматели смогут показать презентации своих проектов и получить оценку или совет от ведущих экспертов.
"Запланировано множество мероприятий, в том числе нестандартных. Например, те, кто решит открыть свое дело, сможет тут же, на форуме, при помощи сотрудников МФЦ оформить и зарегистрировать ИП. Так что советую иметь при себе паспорт", - отметил Кондратьев.
"Мы постарались сделать так, чтобы форум стал по-настоящему интересным и полезным событием, площадкой, вызывающей доверие у представителей бизнеса, как известных, так и начинающих. Местом, которое объединяет, помогает каждому участнику получить новые знания, контакты и мотивации", - заключил глава региона.