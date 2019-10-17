На Вологодчине сельских пенсионеров бесплатно довезут до медучреждений

"С начала 2020 года ежемесячно учреждения здравоохранения будут составлять списки людей старше 65 лет, которые должны пройти диспансеризацию или дополнительные исследования после нее. Эти списки будут переданы в комплексные центры социального обслуживания на местах, где составят графики таких поездок. Ветеранам сообщат о выезде за несколько дней до поездки", - рассказала РИА Новости начальник департамента соцзащиты населения Лариса Каманина.