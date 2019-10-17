На Вологодчине сельских пенсионеров бесплатно довезут до медучреждений

ВОЛОГДА, 17 окт – РИА Новости. В Вологодской области со следующего года пожилым людям старше 65 лет, проживающим в сельской местности, бесплатно будут предоставлять транспорт для прохождения диспансеризации и дополнительных скринингов, для этого уже закуплено 20 автомобилей, сообщили РИА Новости в департаменте социальной защиты населения региона.
"С начала 2020 года ежемесячно учреждения здравоохранения будут составлять списки людей старше 65 лет, которые должны пройти диспансеризацию или дополнительные исследования после нее. Эти списки будут переданы в комплексные центры социального обслуживания на местах, где составят графики таких поездок. Ветеранам сообщат о выезде за несколько дней до поездки", - рассказала РИА Новости начальник департамента соцзащиты населения Лариса Каманина.
Она добавила, что деньги на приобретение микроавтобусов в размере более 30 миллионов рублей поступили из федерального бюджета в рамках реализации проекта "Старшее поколение, входящего в нацпроект "Демография".
"Автомобили поступили в центры соцобслуживания в сельские районы области. Сейчас они используются и для работы мобильных бригад социального обслуживания, чьими услугами ежегодно пользуются более 40 тысяч человек, проживающих в сельской местности", - пояснила Каманина.
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