Силовики подорвались на собственной мине в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики подорвались на собственной мине в Донбассе во время обустройства опорного пункта, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин.

"В районе населенного пункта Старогнатовка (под контролем Киева – ред.) во время обустройства взводного опорного пункта боевиками вновь прибывшей 128-й бригады на минно-взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих", - сказал Никитин.

По его словам, во время эвакуации тел погибших произошел второй взрыв, "в результате которого погиб еще один военнослужащий, двое получили ранения". "Причиной происшествия стало отсутствие схем минных полей, которые подразделения 35-й бригады не передали сменившим их подразделениям 128-й бригады", - добавил Никитин.