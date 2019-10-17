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РИА Новости
Воронежская область

Воронежская облдума приняла закон о дополнительной защите дольщиков

15:16 17.10.2019 (обновлено: 15:47 17.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли закон, предусматривающий дополнительные меры защиты участников долевого строительства, сообщает в четверг заксобрание региона.
В Воронежской области сейчас на различной стадии возведения находятся 132 многоквартирных дома, строящихся с привлечением средств дольщиков.
Поправки к закону "О мерах по защите прав граждан - участников строительства многоквартирных домов на территории Воронежской области, перед которыми не исполнены обязательства по завершению строительства и (или) передаче им жилых помещений в собственность" были разработаны председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым, депутатами Александром Вериковским, Татьяной Головачёвой, Сергеем Колодяжным, Людмилой Ипполитовой.
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"В новом законе предусмотрена возможность дополнительной меры защиты граждан в виде создания регионального фонда защиты прав дольщиков, который сможет участвовать в урегулировании обязательств застройщиков. Кроме того, действие закона будет распространяться на любые помещения в любых зданиях, строящихся с привлечением средств граждан, а не только на жилые помещения в многоквартирных домах", - говорится в сообщении заксобрания.
Соответствующие изменения в областное законодательство были приняты в ходе 48 заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Как отмечает заксобрание, действие закона теперь будет распространяться на все помещения в любых зданиях, строящихся с привлечением средств граждан, а не только на жилье в многоквартирных домах.
"Таким образом, пострадавшими участниками строительства могут быть признаны, в том числе граждане, чьи средства были привлечены на строительство нежилых помещений и машиномест в многоквартирных домах или иных объектах недвижимости", - сказал Нетёсов.
Как информирует облдума, новые положения закона предусматривают возможность создания на основании нормативного правового акта правительства Воронежской области унитарной некоммерческой организации в форме фонда (Фонд по защите прав граждан - участников долевого строительства Воронежской области). Эта организация, при необходимости, сможет участвовать в урегулировании обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства.
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По данным облдумы, на сегодняшний день в Воронежской области в соответствующем реестре обманутых дольщиков нет.
Также, согласно принятым изменениям, региональным законодательством на контролирующий орган Воронежской области возложена функция по ведению реестра проблемных объектов. Федеральным законодательством предусмотрено, что единый реестр застройщиков, единый реестр проблемных объектов формируются в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства. Актуализация данных в этом реестре происходит автоматически, информация обновляется на ежедневной основе. Поэтому, как отмечает облдума, прием заявлений от граждан и формирование соответствующих реестров исполнительными органами власти региона больше не потребуется.
"Несмотря на то, что в ближайшие годы в России привычный механизм долевого строительства будет свернут окончательно, и его заменит система проектного банковского финансирования, что полностью исключит такое понятие, как обманутые дольщики, мы продолжаем совершенствовать региональный закон. Это важно, поскольку мы должны работать не только на будущее, но и учитывать потребности граждан и реалии сегодняшнего дня, быть готовыми законодательно поддержать жителей региона в решении актуальных вопросов", - сказал Нетёсов.
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