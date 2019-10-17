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РИА Новости

Сын Байдена предстанет перед судом по делу о признании отцовства, пишут СМИ

15:16 17.10.2019
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© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден в декабре предстанет перед судом по делу о признании отцовства и выплате алиментов, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы суда.
Жительница американского штата Арканзас 28-летняя Ландан Робертс подала иск против Байдена 28 мая, утверждая, что он является отцом ее ребенка, который родился в августе прошлого года. По данным газеты, в начале октября Робертс заявила, что Хантер Байден "тайно признал свое отцовство", при этом от публичного признания он отказался. Робертс требует, чтобы сын Джо Байдена прошел тест на отцовство. Сам Хантер ранее опровергал информацию от отцовстве и просил суд отклонить иск женщины.
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По данным издания, помимо признания отцовства Ланден требует, чтобы Байден-младший выплатил алименты, медицинскую страховку и покрыл ее расходы на правовые услуги.
Сообщается, что слушание по делу намечено на 2 декабря, суд намерен рассмотреть вопросы, связанные с ДНК-тестом и временной выплатой алиментов.
Хантер Байден ранее стал одним из ключевых участников скандала вокруг Украины. Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
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