Суд продлил домашний арест экс-замминистра экономики Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Суд продлил до 19 января 2020 года меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему замминистра экономики Челябинской области Антону Бахаеву, обвиняемому в получении взятки и мошенничестве, сообщила в четверг пресс-служба Челябинского облсуда.

По данным следствия, Бахаев, депутат райсовета Челябинска Михаил Смирнов и директор Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова, которым ранее было предъявлено аналогичное обвинение, похитили из областного бюджета более 3,8 миллиона рублей, выделенных на проведение в Челябинске XIV Форума межрегионального сотрудничества России с Казахстаном.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства в отношении Антона Бахаева, удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 19 января 2020 года, с сохранением ранее установленных запретов", - говорится в сообщении.

Бахаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Он и его защитники знакомятся с материалами дела, состоящего из 32 томов, что требует дополнительного времени, уточняется в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, добавляется в сообщении.