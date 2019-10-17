На Алтае истязавшую приемных детей женщину поместили под домашний арест

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение женщине, четыре года истязавшей шестерых приемных детей, сейчас она находится под домашним арестом, сообщается на сайте СК РФ.

По предварительной информации следствия, женщина из села Старокопылово Заринского района с осени 2015 по май 2019 года "истязала ребят, применяя к ним физическое и психическое насилие". Дети неоднократно обращались с жалобами в органы опеки на приемную мать, однако "никаких действенных мер со стороны должностных лиц предпринято не было". Детей из семьи уже изъяли.

Отмечается, что женщине предъявлено обвинение по пунктам "а", "г", ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

"В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавляется в сообщении.