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РИА Новости

Европарламент назвал условие для начала голосования по договору о Brexit

15:07 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент не будет голосовать по договору об условиях Brexit, пока его не одобрит парламент Великобритании, говорится в заявлении Европарламента.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
"Парламент напомнил, что он не будет проводить голосование по согласию до тех пор, пока парламент Великобритании не одобрит соглашение с ЕС", - говорится в нем.
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