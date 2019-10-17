Названы лауреаты театральной премии Станиславского

Дмитрий Брусникин на показе спектакля "Иллюзии" на сцене МХТ им. А.П. Чехова

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пятнадцать лауреатов самой престижной театральной Международной премии Станиславского были названы на пресс-конференции.

Церемония вручения XXIV Международной премии Станиславского состоится 25 ноября.

Первым лауреатом в области театральной педагогики стал Дмитрий Брусникин (посмертно) за бесценный вклад в развитие русской актерской школы и развитие современного театра, а также воспитание целой плеяды молодых талантливых актеров.

Среди лучших актеров лауреатами премии стали Тимофей Трибунцев и Лаура Пицхелаури.

Лауреатом премии в области художественного решения спектаклей стал художник Сергей Якунин.

Удостоен премии Станиславского известный педагог Анна Петрова. А в номинации театрального дела лауреатами стали Давид Смелянский и Софья Апфельбаум.

Лауреатом также стал театральный критик Елизавета Суриц.

Событием сезона назван спектакль Кирилла Серебренникова "Барокко". Премию вручают всему коллективу "Гоголь-центра", который выпустил постановку без физического присутствия Серебренникова в театре.

Премии за вклад в развитие российского театра удостоены Роман Виктюк и Александр Ширвиндт, а за вклад в развитие мирового театра премии Станиславского удостоены Том Стоппард и Джуди Денч (Великобритания).

Премии Станиславского в номинации "Перспектива" удостоены режиссеры Олег Долин и Евгения Сафонова.

Один из членов жюри премии Юрий Бутусов отметил ее уникальность. "Уникальность премии Станиславского в том, что люди, которые выбирают достойных, на их взгляд, не критического толка, а практики театра. А когда тебя выбирают коллеги, это гораздо важнее, чем что-то другое", - сказал Бутусов.

Он добавил, что компания жюри сложилась очень хорошая, и выбор всех кандидатов практически был единогласен.