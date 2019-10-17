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РИА Новости
Культура

Названы лауреаты театральной премии Станиславского

15:09 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДмитрий Брусникин на показе спектакля "Иллюзии" на сцене МХТ им. А.П. Чехова
Дмитрий Брусникин на показе спектакля Иллюзии на сцене МХТ им. А.П. Чехова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Пятнадцать лауреатов самой престижной театральной Международной премии Станиславского были названы на пресс-конференции.
Церемония вручения XXIV Международной премии Станиславского состоится 25 ноября.
Первым лауреатом в области театральной педагогики стал Дмитрий Брусникин (посмертно) за бесценный вклад в развитие русской актерской школы и развитие современного театра, а также воспитание целой плеяды молодых талантливых актеров.
Среди лучших актеров лауреатами премии стали Тимофей Трибунцев и Лаура Пицхелаури.
Лауреатом премии в области художественного решения спектаклей стал художник Сергей Якунин.
Удостоен премии Станиславского известный педагог Анна Петрова. А в номинации театрального дела лауреатами стали Давид Смелянский и Софья Апфельбаум.
Лауреатом также стал театральный критик Елизавета Суриц.
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Премии за вклад в развитие российского театра удостоены Роман Виктюк и Александр Ширвиндт, а за вклад в развитие мирового театра премии Станиславского удостоены Том Стоппард и Джуди Денч (Великобритания).
Премии Станиславского в номинации "Перспектива" удостоены режиссеры Олег Долин и Евгения Сафонова.
Один из членов жюри премии Юрий Бутусов отметил ее уникальность. "Уникальность премии Станиславского в том, что люди, которые выбирают достойных, на их взгляд, не критического толка, а практики театра. А когда тебя выбирают коллеги, это гораздо важнее, чем что-то другое", - сказал Бутусов.
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Он добавил, что компания жюри сложилась очень хорошая, и выбор всех кандидатов практически был единогласен.
Международная премия Станиславского вручается с 1995 года и является одной из самых авторитетных в области театрального искусства. Эта награда вручается актерам, режиссерам, организаторам дела, педагогам.
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