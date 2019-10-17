Гомельская область изжила "чернобыльский синдром" и ждет гостей

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 окт - РИА Новости, Карина Ивашко. Жители Гомельской области, чья территория пострадала в результате аварии на ЧАЭС, не зацикливаются на "наследии Чернобыля". Районы области готовы продемонстрировать гостям, что жизнь на их землях налажена, а чернобыльская программа помогает социально-экономическому развитию региона.

Радушие белорусов – факт известный, как и их желание показать гостям все свои богатства. У Гомельской области на этот счет особые резоны: именно эта часть Белоруссии больше всего пострадала из-за чернобыльской трагедии. Тому, как область преодолевает последствия техногенной катастрофы, как реабилитируются земли, и возрождаются производства, был посвящен пресс-тур российских журналистов в белорусское Полесье. Поездка организована Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром РБ и администрацией Гомельской области.

Только за последний год Гомельщина – край живописный, с богатым историко-культурным наследием – заработала около 20 миллионов долларов на туризме. В основном, это познавательный, агро- и экотуризм, спортивный - охота и рыбалка. Местные санатории загружены почти полностью – и на 70% россиянами. Что касается производства, область экспортирует не только промышленные товары, но и сельхозпродукцию. И скептикам здесь готовы показать и доказать, что, к примеру, те же сыры и мясные деликатесы, произведенные на Гомельщине, не только вкусны, но и безопасны.

Гомель

В Гомеле, наряду с главной достопримечательностью города – дворцом Румянцевых-Паскевичей и его великолепным парком, для участников пресс-тура устроили экскурсию на молокозавод компании "Милкавита". Компания выпускает более 120 наименований продукции – то есть все, что делается из молока. Из необычных новинок - молоко с повышенным содержанием белка, которое дает стойкую пену, идеальную для приготовления кофе и коктейлей.

"Молоко подвергается жесткому входному контролю. Далее контроль проводится на всех этапах производства. И радиационные нормы молока в национальном документе у нас более жесткие, чем где либо, а продукция - абсолютно безопасна", - заверила инженер-радиометрист предприятия Ирина Мороз.

Еще один завод компании ("Полесские сыры") находится в Хойниках - городе, ближе всего расположенном к белорусской зоне отчуждения ЧАЭС. Именно там производят твердые сыры и сыворотку.

Хойники

До чернобыльской аварии в Хойниках проживало почти 46 тысяч человек, сегодня во всем Хойникском районе – 19 тысяч. Но город живет и даже лидирует по уровню рождаемости в Белоруссии. "Большая поддержка идет через госпрограмму для молодых специалистов. Кадрового голода уже не испытываем, хотя в сфере АПК зоотехников и ветврачей еще не хватает. Специалисты получают жилье, выплаты, контракты…", - рассказала зампредседателя Хойникского райисполкома Жанна Чернявская.

Волновал журналистов и вопрос безопасности, ведь люди живут на пострадавшей территории, больше того – в районе сеют сельхозкультуры, производят молоко, мясо…

"Выращиваем кукурузу, рапс, другие зерновые, то есть культуры с быстрым вегетационным периодом. Хотя сами мы, население, выращиваем все: помидоры, перцы, зеленушку. Лет двадцать назад проверяли свои овощи постоянно, но сейчас в этом нет нужды. Главное, все мыть: руки, ягоды, зелень", - рассказала Чернявская.

© РИА Новости / Карина Ивашко Мемориал Скорби в память о трагедии на Чернобыльской АЭС © РИА Новости / Карина Ивашко Мемориал Скорби в память о трагедии на Чернобыльской АЭС

По ее словам, персональных дозиметров в доме жители не держат. Хотя в районе есть немало мест, где продукцию населению замерят бесплатно, а еще это можно сделать и в центрах радиационной культуры, которые есть в каждой школе.

Мозырь

Один из древнейших городов Белоруссии – Мозырь. Впервые он упомянут в "Повести временных лет" в 1155 году, в которой говорилось, что великий князь киевский Юрий Долгорукий подарил Мозырь вместе с землями Святославу Ольговичу, князю черниговскому. Город с драматической историей и легендами расположился на высоком берегу реки Припяти, с мозырских высот открываются виды на Полесскую низменность – леса, луга и болота. Одна из главных достопримечательностей – Замковая гора, где реконструирована деревянная крепость.

В окрестностях Мозыря добывают соль. Ежедневно "Мозырьсоль" отгружает две тонны продукции, которая разъезжается по городам ближнего и дальнего зарубежья. Помимо пищевой соли, здесь выпускают линейку приправ – всего более 60 наименований.

"Запасов соли у нас много – надолго хватит. По данным геологоразведки, ее более 22 миллиардов тонн. Есть у нас и свое газовое месторождение, и нефтеперерабатывающий завод, куда нефть поступает по нефтепроводу "Дружба" и с речицких месторождений – из соседнего района. И речной порт у города есть – крупнейший в Белоруссии. Машиностроение, деревообработка, производство потребительских товаров – все есть", - рассказал зампредседателя Мозырского райисполкома Феликс Галюк.

В совхозе-комбинате "Заря" близ Мозыря производят мясные изделия, молочную и другую сельхозпродукцию.

"Мы занимаемся растениеводством, животноводством, переработкой. Выращиваем зерновые, заготавливаем грубые корма для крупного рогатого скота. У нас своя прочная кормовая база. Яблоки выращиваем. А основная отрасль – свиноводство. В хозяйстве – 54 тысячи свиней, 6,5 тысяч коров и телят, 350 тысяч птицы. Помимо мяса, получаем молоко (примерно 9,5 тонн на корову в год), яйца. Все перерабатываем сами", - рассказал директор предприятия Олег Линько.

Чистота продукции – под контролем, заверили гостей. Кстати, сотрудникам предприятия, помимо зарплаты, в месяц полагается бесплатный продуктовый набор: 15 килограммов мяса, пять килограммов курятины, 120 яиц, а еще литр молока или кефира в день.

Туров

Еще один древний город Гомельской области - Туров, упомянутый в летописи в 980 году. В XII веке здесь жил известный славянский просветитель Кирилл Туровский. Главным культурным объектом города стало Туровское городище – уникальный археологический объект, обнаруженный при раскопках лишь в 1992 году, - с руинами храма и остатками языческого капища. Едва ли не каждый экспонат тут – отдельное путешествие во времени.

Помимо историко-культурных достопримечательностей, в программе пресс-тура – очередной объект агропрома. Туровский молкомбинат - современное высокотехнологичное производство, открытое в 2013 году. В ассортименте продукции - сыры полутвердые и мягкие. Моцарелла, рикотта, маскарпоне, кримчиз….

"Мы построились именно здесь, потому что была разработана госпрограмма развития Припятского Полесья - чтобы поднять этот регион, улучшить демографическую ситуацию. Если в прошлом году мы выпустили десять тысяч тонн сыра, то в этом будет уже 20, в следующем – 30. Вся продукция – идеально чистая. Мы сами занимаемся сельхозпроизводством - создали компанию, куда входит восемь сельхозпредприятий. Параллельно в нашем районе строим ферму, чтобы довести долю собственного молока до 60%", - рассказала РИА Новости директор молкомбината Ольга Луцко.

Ветка

Финалом пресс-тура, посвященного теме преодоления последствий "Чернобыля" на Гомельщине, стало посещение уникального музея старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова в городе Ветке, основанном в конце XVII века староверами – беженцами из России.

Музей начал создаваться и обустраиться Федором Шкляровым - выходцем из старообрядческого рода, художником и коллекционером местной старины, в 70-х годах. Собранная здесь коллекция изумляет: великолепные старообрядческие иконы, в том числе, вышитые бисером, рукописные и старопечатные книги, коллекции вышивки, деревянной резьбы… О каждом экспонате, каждой завитушке в резьбе с бесконечной любовью к своему краю, к наследию предков рассказала журналистам главный хранитель коллекции Светлана Леонтьева.

© РИА Новости / Карина Ивашко Икона в музее старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова в городе Ветке © РИА Новости / Карина Ивашко Икона в музее старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова в городе Ветке