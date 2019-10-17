ВСУ наращивают силы у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы в районе участка отвода сил у Петровского в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
"Помимо увеличения интенсивности обстрелов, противник продолжает саботирование мирных инициатив контактной группы, наращивая силы и средства в районе разведения сил у Петровского", - сказал Никитин.
По его словам, украинские силовики разместили в районе участка отвода сил бронетехнику и грузовики. "Противник по-прежнему использует средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления БПЛА СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ с целью сокрытия указанных нарушений, а также не осуществляет разминирование участка местности между Богдановкой и Викторовкой, на котором размещены 54 противотанковые мины", - заявил Никитин.
Представитель Народной милиции ДНР добавил, что в районе поселка Спартак, расположенного в пригороде Донецка, ополченцы уничтожили "очередной БПЛА вооруженных формирований Украины типа "Фантом", который использовался боевиками 56-й бригады для ведения воздушной разведки".
11:49Сказано в эфиреПолитолог о позиции Киева по Донбассу: власти "сели на шпагат"Экс-глава Рады Андрей Парубий заявил, что между командой президента Владимира Зеленского и западными партнерами Украины существуют договоренности по Донбассу. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.