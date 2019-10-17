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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Более 50 китайских компаний стали участниками ChipEXPO-2019 в Москве

15:04 17.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Более 50 китайских компаний принимают участие в работе 17-ой международной выставки ChipEXPO-2019, которая проходит с 16 по 18 октября в ЦВК "Экспоцентр" в Москве.
В "Экспоцентре" собрались представители свыше 250 компаний из России, Британии, Германии, Канады, США, Китая, Южной Кореи и других стран.
Павильон "Китайская электроника" представляет последние разработки производителей КНР - от умных домов до новейших автомобильных аудиосистем и дисплеев.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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