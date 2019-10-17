Очевидица рассказала, как пытались спасти погибшую новосибирскую школьницу

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ученица, обнаружившая пятнадцатилетнюю девочку в туалете одной из школ Новосибирска, рассказала КП-Новосибирск , что не сразу поверила в случившееся, однако затем сообщила взрослым.
Прибывшие медики пытались спасти школьницу, которая на тот момент еще была жива.
"Там на лестнице и этаже уже была толпа детей, учителя начали нас распихивать, освобождая проход для врачей. Они поднялись по лестнице, мы видели, как они пытались спасти девочку. Она еще живая была, хоть и не дышала. Ей вставляли трубки в горло, но откачать не получилось — девочка умерла", — пояснила она.
Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что ученица десятого класса новосибирской школы, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. Позднее прокуратура подтвердила, что, по предварительным данным, речь идет о суициде. Возбуждено уголовное дело.
Знакомая старшеклассницы рассказала, что погибшая была не очень открытым человеком, но у нее было несколько друзей.
В мэрии Новосибирска сообщили, что она была новенькой в этой школе, жила в семье с матерью и отчимом.