Очевидица рассказала, как пытались спасти погибшую новосибирскую школьницу

"Там на лестнице и этаже уже была толпа детей, учителя начали нас распихивать, освобождая проход для врачей. Они поднялись по лестнице, мы видели, как они пытались спасти девочку. Она еще живая была, хоть и не дышала. Ей вставляли трубки в горло, но откачать не получилось — девочка умерла", — пояснила она.