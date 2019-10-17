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РИА Новости

Очевидица рассказала, как пытались спасти погибшую новосибирскую школьницу

15:19 17.10.2019 (обновлено: 16:58 17.10.2019)
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© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
© Фото : паблик "На ОбьГЭСе"
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ученица, обнаружившая пятнадцатилетнюю девочку в туалете одной из школ Новосибирска, рассказала КП-Новосибирск , что не сразу поверила в случившееся, однако затем сообщила взрослым.
Прибывшие медики пытались спасти школьницу, которая на тот момент еще была жива.
"Там на лестнице и этаже уже была толпа детей, учителя начали нас распихивать, освобождая проход для врачей. Они поднялись по лестнице, мы видели, как они пытались спасти девочку. Она еще живая была, хоть и не дышала. Ей вставляли трубки в горло, но откачать не получилось — девочка умерла", — пояснила она.
Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что ученица десятого класса новосибирской школы, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. Позднее прокуратура подтвердила, что, по предварительным данным, речь идет о суициде. Возбуждено уголовное дело.
Новосибирск
10:19РИА Новости
Мэр Новосибирска направил спецкомиссию в школу, где нашли тело ученицы
Знакомая старшеклассницы рассказала, что погибшая была не очень открытым человеком, но у нее было несколько друзей.
В мэрии Новосибирска сообщили, что она была новенькой в этой школе, жила в семье с матерью и отчимом.
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Смерть новосибирской школьницыНовосибирскРоссияПроисшествия
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