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РИА Новости

Вологодский депутат прокомментировал памятную доску со своим именем

15:04 17.10.2019
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© Фото : Партия "Единая Россия"Депутат Единой России в вологодской области Павел Горчаков
Депутат Единой России в вологодской области Павел Горчаков
© Фото : Партия "Единая Россия"
Депутат Единой России в вологодской области Павел Горчаков . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Вологодской области от "Единой России", экс-начальник местного МВД Павел Горчаков, ставший участником церемонии открытия памятной доски со своим именем на фасаде здания ОВД в Никольске, заявил, что не участвовал в разработке ее проекта и не просил ставить на доске свои инициалы.
Ранее депутат сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте", что в Никольске на фасаде здания ОВД была открыта памятная доска, на которой он после снятия покрывала на церемонии увидел свое имя. "Не передать те чувства, эмоции, душевное волнение и мое состояние", - написал Горчаков, комментируя это событие. Известие, что депутат участвовал в открытии памятной доски со своим именем, вызвало резонанс в СМИ и соцсетях.
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"Решение об открытии почетной доски было принято руководством УМВД области, ветеранской организации ОВД по Никольскому району. Ни к руководству УМВД, ни к областной ветеранской организации УМВД, ни к ветеранской организации Никольского ОВД я не обращался с ходатайством и никогда и никого не просил этого делать! Еще раз подчеркну, что я не знал и не догадывался, что на этой доске будет мое имя, в разработке её проекта не участвовал", - написал депутат на своей странице в соцсети.
Горчаков подчеркнул, что пост, который был опубликован в социальных сетях, является благодарностью коллегам за проявленное внимание.
"Странно, что мою работу сейчас оценивают лишь по одному эпизоду. Более того, ситуацию преподносят так, будто почетная доска - это полностью мое решение, моя прихоть, что абсолютно не соответствует действительности", - добавил депутат.
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УМВДНикольский районВологодская областьОбщество
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