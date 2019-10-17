Вологодский депутат прокомментировал памятную доску со своим именем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Вологодской области от "Единой России", экс-начальник местного МВД Павел Горчаков, ставший участником церемонии открытия памятной доски со своим именем на фасаде здания ОВД в Никольске, заявил, что не участвовал в разработке ее проекта и не просил ставить на доске свои инициалы.

"Решение об открытии почетной доски было принято руководством УМВД области, ветеранской организации ОВД по Никольскому району. Ни к руководству УМВД, ни к областной ветеранской организации УМВД, ни к ветеранской организации Никольского ОВД я не обращался с ходатайством и никогда и никого не просил этого делать! Еще раз подчеркну, что я не знал и не догадывался, что на этой доске будет мое имя, в разработке её проекта не участвовал", - написал депутат на своей странице в соцсети.