Ольга Кормухина объяснила решение засудить Полину Гагарину из-за песни Цоя

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной из-за кавера песни "Кукушка", потому что та при его исполнении не упоминает Виктора Цоя. Об этом артистка рассказала в эфире Певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной из-за кавера песни "Кукушка", потому что та при его исполнении не упоминает Виктора Цоя. Об этом артистка рассказала в эфире НСН

Ранее Кормухина обвинила Гагарину в присвоении ее аранжировки кавера на песню Цоя "Кукушка". По словам певицы, написанная лично ею и Алексеем Беловым композиция вошла в альбом Кормухиной "Падаю в небо", а Гагарина спустя несколько лет "содрала всю вокальную фактуру, темп и инструментальный фрагмент".

Кормухина заявила, что идет в суд "не ради своих прав, а ради прав Цоя".

"Пока мы поем его песни, которые являются молитвами нашего и следующего поколения, он жив в своих песнях. Всегда первым номером у меня идет Цой. Та сторона никогда не упоминает Цоя. Это недопустимо", — сказала она.

Певица также рассказала, что планировала засудить Гагарину несколько лет назад, однако тогда это было затруднительно.

"Мы пытались это сделать еще в 2015 или 2016 году, но на тот момент не было судебной практики в отношении конкретно такого авторского права. Нам сказали, что это займет очень много времени, отнимет много сил", — объяснила она.