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РИА Новости
Культура

Ольга Кормухина объяснила решение засудить Полину Гагарину из-за песни Цоя

14:59 17.10.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиВыступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной на торжественном мероприятии в честь 700-летия подвига Михаила Тверского в Твери
Выступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной на торжественном мероприятии в честь 700-летия подвига Михаила Тверского в Твери
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Певица Ольга Кормухина подала иск против Полины Гагариной из-за кавера песни "Кукушка", потому что та при его исполнении не упоминает Виктора Цоя. Об этом артистка рассказала в эфире НСН.
Ранее Кормухина обвинила Гагарину в присвоении ее аранжировки кавера на песню Цоя "Кукушка". По словам певицы, написанная лично ею и Алексеем Беловым композиция вошла в альбом Кормухиной "Падаю в небо", а Гагарина спустя несколько лет "содрала всю вокальную фактуру, темп и инструментальный фрагмент".
Кормухина заявила, что идет в суд "не ради своих прав, а ради прав Цоя".
"Пока мы поем его песни, которые являются молитвами нашего и следующего поколения, он жив в своих песнях. Всегда первым номером у меня идет Цой. Та сторона никогда не упоминает Цоя. Это недопустимо", — сказала она.
Певица также рассказала, что планировала засудить Гагарину несколько лет назад, однако тогда это было затруднительно.
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"Мы пытались это сделать еще в 2015 или 2016 году, но на тот момент не было судебной практики в отношении конкретно такого авторского права. Нам сказали, что это займет очень много времени, отнимет много сил", — объяснила она.
Ранее Кормухина рассказала о проведенной в мае экспертизе двух кавер-версий песни Цоя. Специалисты, по ее словам, признали ее вариант композиции самостоятельным произведением, а "Кукушка" в исполнении Гагариной не является ни переработкой композиции Кормухиной, ни самостоятельным музыкальным произведением.
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КультураШоу-бизнесОльга КормухинаПолина ГагаринаРоссия
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