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РИА Новости

В Москве четверг стал самым теплым днем октября

14:59 17.10.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушка с ребенком в парке "Царицыно" в Москве.
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Суточный рекорд тепла установлен в Москве в четверг, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В 14.00 температура воздуха в Москве повысилась до плюс 17,8 градусов, установив новый суточный рекорд максимальной температуры", - сказала Позднякова.
Она отметила, что это не окончательная цифра.
"Это срочные наблюдения, которые проводятся каждый час, а максимальная температура определяется по максимальному термометру, который снимается в 18.00, но рекорд уже состоялся", - добавила синоптик.
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По данным синоптиков, до сегодняшнего дня рекорд для 17 октября принадлежал 1889 году, он составлял плюс 17,4 градуса.
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