В Москве четверг стал самым теплым днем октября

Девушка с ребенком в парке "Царицыно" в Москве.

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Суточный рекорд тепла установлен в Москве в четверг, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В 14.00 температура воздуха в Москве повысилась до плюс 17,8 градусов, установив новый суточный рекорд максимальной температуры", - сказала Позднякова.

Она отметила, что это не окончательная цифра.

"Это срочные наблюдения, которые проводятся каждый час, а максимальная температура определяется по максимальному термометру, который снимается в 18.00, но рекорд уже состоялся", - добавила синоптик.