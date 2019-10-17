В Каталонии с начала протестов задержали почти сто человек

Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

© AP Photo / Bernat Armangue Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Почти 100 человек задержаны в ходе беспорядков с начала протестов в Каталонии, вызванных решением Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, заявил и.о. министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

"По последним данным, вчера было проведено 46 задержаний, что повысило число задержанных с начала протестов до 97", - заявил Гранде-Марласка.

Он отметил, что для четверых из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по данным МВД, за время протестов, начавшихся в понедельник, пострадали 194 сотрудника правоохранительных органов, включая как сотрудников национальной полиции, так и членов Mossos de Escuadra.

И.о. министра также отметил большой материальный ущерб, нанесенный городам в ходе протестов. По его словам, только за время беспорядков во вторник "был нанесен ущерб в 627 тысяч евро". По словам Гранде-Марласка, протесты и столкновения в Каталонии наносят "не только материальный ущерб", но также портят международный образ и репутацию региона.

Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.