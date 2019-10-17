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РИА Новости

В Минтруде рассказали, сколько женщин работает на госслужбе

14:55 17.10.2019
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© Fotolia / SergeyДевушка в офисе
Девушка в офисе
© Fotolia / Sergey
Девушка в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первый замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко заявил, что женщины составляют 72% российских госслужащих, при этом чем ниже должностной уровень, тем больше на нем женщин.
"Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих – женщины", - сказал Вовченко на семинаре "Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений", его слова приводит пресс-служба Минтруда.
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Мужчинам придется потесниться. Женщины пойдут в машинистыИ коня на скаку, и в пылающую избу… А теперь еще и фуру обуздает и помчит поезда метро. Женщины вовсю осваивают мужские профессии. Минтруд пошел им навстречу, сократив аж в 4 раза перечень неженских профессий.
По его словам, на высших должностях работают только 40% женщин, на главных – 56%, на ведущих – 67%, то есть чем ниже должностной уровень, тем больше там работает женщин. Вовченко отметил, что важно мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью.
В 2019 году в РФ зарегистрировано 59 партий, семь из них возглавили женщины, привел замминистра данные Минюста РФ. Кроме того, уточнил он, российские женщины традиционно более широко вовлечены в общественно-полезную деятельность через общественные движения и организации.
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Алексей ВовченкоМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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