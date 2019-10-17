В Минтруде рассказали, сколько женщин работает на госслужбе

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первый замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко заявил, что женщины составляют 72% российских госслужащих, при этом чем ниже должностной уровень, тем больше на нем женщин.

"Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих – женщины", - сказал Вовченко на семинаре "Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений", его слова приводит пресс-служба Минтруда.

По его словам, на высших должностях работают только 40% женщин, на главных – 56%, на ведущих – 67%, то есть чем ниже должностной уровень, тем больше там работает женщин. Вовченко отметил, что важно мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью.