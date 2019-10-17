В МИД прокомментировали сообщения СМИ об обмене задержанными с Литвой

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В МИД РФ нет информации о якобы готовящемся обмене задержанными за шпионаж между Россией и Литвой, публикации СМИ на эту тему похожи на "некие инсинуации", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Ранее литовские СМИ писали, что между Норвегией, Россией и Литвой готовится обмен лицами, осужденными за шпионскую деятельность. Такую сложную схему объясняли тем, что задержанного в России норвежца Фруде Берга не могут обменять на задержанного в Норвегии россиянина соответствующего статуса, поскольку такого просто нет.
"Я посмотрела, пыталась понять, о чем идет речь. У меня нет никакой информации на этот счет, похоже на какие-то инсинуации. У меня нет на сегодня никаких данных конкретных, которыми я могла бы поделиться с вами в связи с этими публикациями. Еще раз говорю, как-то это все очень похоже на инсинуации, но я продолжу поиски", - сказала Захарова на брифинге.
Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.