В МИД прокомментировали сообщения СМИ об обмене задержанными с Литвой

"Я посмотрела, пыталась понять, о чем идет речь. У меня нет никакой информации на этот счет, похоже на какие-то инсинуации. У меня нет на сегодня никаких данных конкретных, которыми я могла бы поделиться с вами в связи с этими публикациями. Еще раз говорю, как-то это все очень похоже на инсинуации, но я продолжу поиски", - сказала Захарова на брифинге.