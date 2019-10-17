В Совбезе рассказали о риске столкновения армий Турции и Сирии

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Турецкие военные во время операции в САР могут столкнуться с сирийской правительственной армией, заявил журналистам в четверг первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Аверьянов.

"Я думаю, что риск всегда существует в любом противостоянии", - сказал он.

Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.