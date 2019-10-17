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РИА Новости
Война в Сирии

В Совбезе рассказали о риске столкновения армий Турции и Сирии

14:49 17.10.2019
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Турецкие военные во время операции в САР могут столкнуться с сирийской правительственной армией, заявил журналистам в четверг первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Аверьянов.
"Я думаю, что риск всегда существует в любом противостоянии", - сказал он.
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЮрий АверьяновСовет Безопасности РФСирия
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