Лаврентьев обсудил с советником Эрдогана сохранение целостности Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019

АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Советник президента Турции Ибрагим Калын и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев обсудили в Анкаре шаги по предотвращению угрозы территориальной целостности Сирии со стороны террористических организаций, передает агентство Советник президента Турции Ибрагим Калын и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев обсудили в Анкаре шаги по предотвращению угрозы территориальной целостности Сирии со стороны террористических организаций, передает агентство Anadolu

Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе.

Президент Сирии Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.