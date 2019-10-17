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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев обсудил с советником Эрдогана сохранение целостности Сирии

14:48 17.10.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019
© Sputnik / Владислав Воднев
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АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Советник президента Турции Ибрагим Калын и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев обсудили в Анкаре шаги по предотвращению угрозы территориальной целостности Сирии со стороны террористических организаций, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе.
Президент Сирии Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
12:52Война в Сирии
Путин и Эрдоган обсудят военную операцию Турции в Сирии
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииАлександр ЛаврентьевИбрагим КалынТурцияСирияРоссияВ мире
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