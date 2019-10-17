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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкая операция в Сирии вряд ли будет затяжной, заявил замсекретаря СБ

14:46 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПервый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов
Первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Турецкая операция на севере Сирии вряд ли будет затяжной, заявил журналистам в четверг первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Аверьянов.
"Я так предполагаю, что (операция Турции в Сирии) не предполагает зарядного характера вооруженной борьбы", - сказал он.
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЮрий АверьяновСовет Безопасности РФСирияВ мире
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