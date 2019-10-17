Турецкая операция в Сирии вряд ли будет затяжной, заявил замсекретаря СБ

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Турецкая операция на севере Сирии вряд ли будет затяжной, заявил журналистам в четверг первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Аверьянов.

"Я так предполагаю, что (операция Турции в Сирии) не предполагает зарядного характера вооруженной борьбы", - сказал он.