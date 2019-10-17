В Москву пришло "пожилое" бабье лето

"Некоторые метеорологи со стажем, продолжая ряд определений "молодое", "зрелое" — такие периоды в октябре, шутя, называют "пожилое" бабье лето. Прекрасных моментов у нашей осени много: и бабье лето, и золотая осень, и листопад", — сообщается на сайте.