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РИА Новости

В Москву пришло "пожилое" бабье лето

14:44 17.10.2019 (обновлено: 14:48 17.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМужчина рыбачит на среднем Царицынском пруду в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Мужчина рыбачит на среднем Царицынском пруду в музее-заповеднике Царицыно в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В октябре возможны периоды спокойной солнечной погоды продолжительностью от одного до трех-четырех дней, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Некоторые метеорологи со стажем, продолжая ряд определений "молодое", "зрелое" — такие периоды в октябре, шутя, называют "пожилое" бабье лето. Прекрасных моментов у нашей осени много: и бабье лето, и золотая осень, и листопад", — сообщается на сайте.
Отмечается, что до начала следующей недели среднесуточная температура в Москве будет превышать норму на шесть-семь градусов, а значения дневной температуры будут близки к абсолютным максимумам.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет метеонаблюдений.
Теплая погода в Москве
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