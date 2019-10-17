В Москву пришло "пожилое" бабье лето

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В октябре возможны периоды спокойной солнечной погоды продолжительностью от одного до трех-четырех дней, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Некоторые метеорологи со стажем, продолжая ряд определений "молодое", "зрелое" — такие периоды в октябре, шутя, называют "пожилое" бабье лето. Прекрасных моментов у нашей осени много: и бабье лето, и золотая осень, и листопад", — сообщается на сайте.
Отмечается, что до начала следующей недели среднесуточная температура в Москве будет превышать норму на шесть-семь градусов, а значения дневной температуры будут близки к абсолютным максимумам.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет метеонаблюдений.