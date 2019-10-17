Захарова назвала западные СМИ, которые больше всего пишут негатив о России

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, в каких западных странах СМИ пишут больше негатива об РФ.

В ходе брифинга она сообщила о результатах исследования, которое было проведено МИА "Россия сегодня" в контексте аналитического взгляда на новостные сюжеты о России в шести странах Запада и Японии за период с 1 января по 30 июня текущего года.

Она указала, что "лишь 2% всех материалов, посвящённых России, имеют некую положительную тональность, после прочтения которых у человека остаётся какое-то объективно позитивное ощущение от прочтения и отношение к России". "Лидером по количеству публикуемых статей о России являются британские медиаресурсы - 25 тысяч, при этом только 1% из них носит положительный характер. В США этот показатель и того меньше - всего 0,2%, в то время как объём материалов негативной направленности составляет более 90%, а нейтральных - лишь 9%", - рассказала она.

По словам Захаровой, "в первых рядах по объёму негатива - CNN, New York Times, Washington Post, британские СМИ – Daily Express и Times". "Очень много, примерно сопоставимые цифры, можно почерпнуть по Германии", - добавила она. "В Германии читатели и зрители видят Россию в таком негативном ключе, видят потому, что так показывают местные СМИ ", - отметила официальный представитель МИД России. Она констатировала, что "число негативных материалов о России в десятки раз превышает число позитивных, это статистика". Захарова заметила, что "при этом прослеживается явная корреляция между политическим курсом руководства соответствующих стран и освещением российской проблематики ведущими СМИ, которые, очевидно, не идут в фарватере политической конъюнктуры и ведут настоящую антироссийскую пропаганду".