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РИА Новости
Медиавойны

Захарова назвала западные СМИ, которые больше всего пишут негатив о России

14:43 17.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, в каких западных странах СМИ пишут больше негатива об РФ.
В ходе брифинга она сообщила о результатах исследования, которое было проведено МИА "Россия сегодня" в контексте аналитического взгляда на новостные сюжеты о России в шести странах Запада и Японии за период с 1 января по 30 июня текущего года.
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Она указала, что "лишь 2% всех материалов, посвящённых России, имеют некую положительную тональность, после прочтения которых у человека остаётся какое-то объективно позитивное ощущение от прочтения и отношение к России". "Лидером по количеству публикуемых статей о России являются британские медиаресурсы - 25 тысяч, при этом только 1% из них носит положительный характер. В США этот показатель и того меньше - всего 0,2%, в то время как объём материалов негативной направленности составляет более 90%, а нейтральных - лишь 9%", - рассказала она.
По словам Захаровой, "в первых рядах по объёму негатива - CNN, New York Times, Washington Post, британские СМИ – Daily Express и Times". "Очень много, примерно сопоставимые цифры, можно почерпнуть по Германии", - добавила она. "В Германии читатели и зрители видят Россию в таком негативном ключе, видят потому, что так показывают местные СМИ ", - отметила официальный представитель МИД России. Она констатировала, что "число негативных материалов о России в десятки раз превышает число позитивных, это статистика". Захарова заметила, что "при этом прослеживается явная корреляция между политическим курсом руководства соответствующих стран и освещением российской проблематики ведущими СМИ, которые, очевидно, не идут в фарватере политической конъюнктуры и ведут настоящую антироссийскую пропаганду".
Она выразила надежду на то, что международные организации по защите СМИ обратят внимание "на эту явную политическую ангажированность".
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