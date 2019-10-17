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РИА Новости

В Москве младенческая смертность снизилась вполовину

14:40 17.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве снизилась вполовину и достигла показателей мирового уровня, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии Центра здоровья семьи ГКБ имени Плетнёва.
"Мы многое сделали для роддомов - оснастили новым современным оборудованием, выстроили вертикаль от женских консультаций до роддома и многофункциональной клиники. В принципе, дела неплохо идут в этой области. Вполовину снизилась младенческая смертность, такой показатель уже мирового уровня", - сказал Собянин.
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При этом мэр отметил, что состояние женских консультаций в Москве не везде хорошее, многие из них находятся в зданиях, которые не подходят для этих целей.
"Мы решили заняться этим звеном - оно очень важное, нужное, востребованное", - добавил столичный градоначальник.
Родильный дом Городской клинической больницы имени Плетнёва, открытый в 1959 году, является одним из ведущих медицинских учреждений родовспоможения в Москве. С момента его открытия здесь получили своевременную квалифицированную помощь десятки тысяч рожениц. При роддоме работает женская консультация, к которой прикреплены 198 тысяч жительниц 4 районов Москвы – Измайлово, Северное и Восточное Измайлово, Гольяново.
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В новом здании женской консультации будут работать свыше 150 специалистов. Врачи помогут с такими проблемами, как бесплодие и невынашивание беременности, женщины смогут получить рекомендации по планированию семьи. В специально оборудованном кабинете будет организован прием маломобильных пациенток. Важнейшем новшеством станет открытие отделения репродукции с центром экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Новейшее оборудование позволит проводить высокотехнологичные процедуры, включая криоконсервацию и хранение биологического материала, в том числе для пациенток с онкопатологией перед проведением комбинированной терапии. Одной из важнейших специализаций новой консультации станет лечение злокачественных патологий с сохранением репродуктивных функций женского организма.
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