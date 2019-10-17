В Москве младенческая смертность снизилась вполовину

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве снизилась вполовину и достигла показателей мирового уровня, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии Центра здоровья семьи ГКБ имени Плетнёва.

"Мы многое сделали для роддомов - оснастили новым современным оборудованием, выстроили вертикаль от женских консультаций до роддома и многофункциональной клиники. В принципе, дела неплохо идут в этой области. Вполовину снизилась младенческая смертность, такой показатель уже мирового уровня", - сказал Собянин.

При этом мэр отметил, что состояние женских консультаций в Москве не везде хорошее, многие из них находятся в зданиях, которые не подходят для этих целей.

"Мы решили заняться этим звеном - оно очень важное, нужное, востребованное", - добавил столичный градоначальник.

Родильный дом Городской клинической больницы имени Плетнёва, открытый в 1959 году, является одним из ведущих медицинских учреждений родовспоможения в Москве. С момента его открытия здесь получили своевременную квалифицированную помощь десятки тысяч рожениц. При роддоме работает женская консультация, к которой прикреплены 198 тысяч жительниц 4 районов Москвы – Измайлово, Северное и Восточное Измайлово, Гольяново.