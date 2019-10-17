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РИА Новости

Нацсовет Украины по вопросам телевидения назначил проверку "Макси-ТВ"

14:39 17.10.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
Пульт дистанционного управления. Архивное фото
КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу "Макси-ТВ" ("НАШ") из-за интервью с экс-премьером страны Николаем Азаровым, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Национальный совет на заседании 17 октября назначил внеплановую проверку ООО "Наша Прага", город Киев (логотип "Макси-ТВ"), из-за трансляции программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений действующего законодательства", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, 5 октября на телеканале "Макси-ТВ" транслировали передачу "Гордон", гостем которой был Азаров. Как отмечается, во время интервью были высказывания, которые имели признаки призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины и пропаганды войны.
Регулятор отметил, что после рассмотрения результатов проверки будет принято соответствующее решение.
Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка.
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