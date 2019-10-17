Нацсовет Украины по вопросам телевидения назначил проверку "Макси-ТВ"

КИЕВ, 17 окт - РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу "Макси-ТВ" ("НАШ") из-за интервью с экс-премьером страны Николаем Азаровым, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Национальный совет на заседании 17 октября назначил внеплановую проверку ООО "Наша Прага", город Киев (логотип "Макси-ТВ"), из-за трансляции программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений действующего законодательства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 5 октября на телеканале "Макси-ТВ" транслировали передачу "Гордон", гостем которой был Азаров. Как отмечается, во время интервью были высказывания, которые имели признаки призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины и пропаганды войны.

Регулятор отметил, что после рассмотрения результатов проверки будет принято соответствующее решение.