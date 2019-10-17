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РИА Новости

СМИ сообщили о возможном обмене осужденного за шпионаж норвежца Берга

14:38 17.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг в Лефортовском суде Москвы
Гражданин Норвегии Фруде Берг в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин Норвегии Фруде Берг в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Россия может обменять осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга в скором времени в рамках трехсторонней сделки, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на литовского депутата Даиниуса Гаизаускаса, знакомого с ситуацией.
Ранее литовские СМИ уже писали о том, что обмен готовится между Норвегией, Россией и Литвой. Такую сложную схему объясняли тем, что норвежец не могут обменять на задержанного в Норвегии россиянина соответствующего статуса, поскольку такого просто нет.
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"Обмен с участием обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга не может быть подготовлен раньше следующей недели", - сообщает телерадиокомпания, приводя слова литовского политика, который представляет комитет по обороне и безопасности местного парламента.
По словам политика, чтобы подготовить обмен, необходимо решить "ряд юридических и практических вопросов".
"В дополнение будут обменяны два литовца, которые осуждены в России за шпионаж, и два россиянина, которые содержатся в литовских тюрьмах", - отмечает телерадиокомпания.
В то же время от другого источника NRK получила информацию о том, что обмен может и сорваться, несмотря на то, что основные договоренности уже достигнуты.
Ранее несколько источников норвежских СМИ утверждали, что Норвегия надеется вернуть Берга на родину до конца октября, когда в российско-норвежском приграничье будет отмечаться 75-я годовщина разгрома нацистов в Заполярье и освобождения севера Норвегии.
В минувшем апреле Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы.
По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретных данных от сотрудника "оборонки", действовавшего под контролем ФСБ.
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