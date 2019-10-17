МИД прокомментировал сообщения о передаче PDVSA под контроль "Роснефти"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В МИД РФ посчитали сообщения о якобы готовности венесуэльской компании PDVSA передать ее под контроль российской "Роснефти" перепечатками из оппозиционных правительству Венесуэлы СМИ, заявила в четверг официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее оппозиционное венесуэльское издание El Nacional со ссылкой на источники сообщило, что власти латиноамериканской страны якобы изучают возможность передать "Роснефти" полный контроль над PDVSA в обмен на прощение "долга перед российской стороной", при этом не уточняя, о каком именно долге идет речь. El Nacional утверждает, что российская сторона якобы изучает это предложение. При этом, по данным издания, речь идет не о приватизации, а о других законных процедурах.

В "Роснефти" сообщения о якобы планах передать ей контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA назвали слухами.