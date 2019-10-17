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РИА Новости

МИД прокомментировал сообщения о передаче PDVSA под контроль "Роснефти"

14:38 17.10.2019 (обновлено: 14:39 17.10.2019)
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© AP PhotoНефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В МИД РФ посчитали сообщения о якобы готовности венесуэльской компании PDVSA передать ее под контроль российской "Роснефти" перепечатками из оппозиционных правительству Венесуэлы СМИ, заявила в четверг официальный представитель министерства Мария Захарова.
Ранее оппозиционное венесуэльское издание El Nacional со ссылкой на источники сообщило, что власти латиноамериканской страны якобы изучают возможность передать "Роснефти" полный контроль над PDVSA в обмен на прощение "долга перед российской стороной", при этом не уточняя, о каком именно долге идет речь. El Nacional утверждает, что российская сторона якобы изучает это предложение. При этом, по данным издания, речь идет не о приватизации, а о других законных процедурах.
В "Роснефти" сообщения о якобы планах передать ей контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA назвали слухами.
"Относительно намерений якобы передать "Роснефти" полный контроль над государственной нефтяной компанией мы исходим из того, что это перепечатки венесуэльской оппозиции и подконтрольных им СМИ или не подконтрольных, но так или иначе имеющих к ним отношение. По сути надо обращаться в "Роснефть", - сказала Захарова на брифинге.
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Мария ЗахароваPDVSAМИД РФРоснефтьВенесуэлаРоссияВ мире
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