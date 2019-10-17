Замглавы МИД обсудил с президентом Приднестровья итоги встречи в Братиславе

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко обсудил с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским итоги встречи в формате "5+2" в Братиславе, сообщил в четверг МИД России.
На минувшей неделе в Братиславе состоялся двухдневный раунд переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" с участием представителей Кишинева и Тирасполя как сторон конфликта, России, Украины и ОБСЕ - как посредников, ЕС и США – как наблюдателей. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан.
"Отдельно было рассмотрено состояние и перспектива переговорного процесса приднестровского урегулирования, включая итоги недавней встречи "Постоянного совещания..." в формате "5+2" в Братиславе. Стороны подтвердили востребованность этого формата для содействия решению практических вопросов взаимодействия между двумя берегами", - говорится в сообщении МИД РФ.
Стороны также подчеркнули необходимость полной реализации договоренностей Кишинева и Тирасполя от 2017-2018 годов.
Кроме того, участники встречи обсудили комплекс вопросов, связанных с оказанием многоплановой российской помощи непризнанной Приднестровской Молдавской республике для поддержания социально-экономической стабильности на левобережье Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.