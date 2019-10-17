На учениях "Гром-2019" прошли пуски ракет с подлодок, "Ярса" и "Искандеров"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В ходе учений "Гром-2019" прошли пуски ракет с подлодок, кораблей, комплекса "Ярс", "Искандеров" и дальних бомбардировщиков, сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что подлодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей провели пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.
"Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура" на Камчатке, и расчетами ОТРК "Искандер" выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что к учениям также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах "Пембой" в Коми и "Кура".