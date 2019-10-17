Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T14:33Z
https://ria.ru/20191017/1559896883.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_0:125:3199:1924_1036x0_80_0_0_649048c57257ef591447d2da493a91fe.jpg
РИА Новости

Киев оборудует позиции в районе участка отвода сил, заявили в ЛНР

14:33 17.10.2019
210
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции вблизи участка разведения сил в Донбассе, заявил на брифинге в четверг офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Несмотря на относительное затишье на линии соприкосновения, противник продолжает фортификационное оборудование позиций и наращивание сил и средств в районе участка разведения Золотое", - заявил Филипоненко.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
13:03РИА Новости
Глава МИД ЛНР заявил о неготовности Киева к разведению сил в Донбассе
По данным разведки ЛНР, украинские силовики активно оборудуют траншеи для размещения в них вооружения и военной техники.
"В настоящее время на позициях сосредоточены три единицы БМП-1, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и многоцелевой бронированный транспортер-тягач. Данные факты подтверждают в официальных отчетах наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Последствия артобстрела украинскими силовиками района на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. 17 апреля 2018
15 октября, 19:09РИА Новости
В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений режима тишины в Донбассе
010022
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Балканский саммит в Софии
В Польше прокомментировали проект договора по Brexit
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия ориентируется на слова Зеленского по разрешению конфликта в Донбассе
Логотип телеканала НТВ
Латвия аннулировала визы журналистов НТВ, взявших комментарий у Зеленского
Донбасс
В ЛНР заявили о столкновении националистов и силовиков у Золотого
Лента
новостей
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Глава МИД ЛНР заявил о неготовности Киева к разведению сил в Донбассе
Флаги России и ЕС
Немецкий депутат отметил, что антироссийские санкции не приносят пользы
Вид на Северодвинск
Архангельские власти прокомментировали инцидент с американскими дипломатами
Пульт дистанционного управления
Нацсовет Украины по вопросам телевидения назначил проверку "Макси-ТВ"
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Вакарчук прокомментировал деятельность Зеленского на посту президента
Кадры пуска крылатых ракет ОТРК «Искандер» в рамках СКШУ «Гром-2019»
На учениях "Гром-2019" прошли пуски ракет с подлодок, "Ярса" и "Искандеров"
Отделение ПриватБанка
Суд приостановил слушание иска Коломойского о национализации Приватбанка
Украинский военный в Донецкой области
ВСУ наращивают силы у Петровского в Донбассе, заявили в ДНР
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала западные СМИ, которые больше всего пишут негатив о России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48На министра спорта Ставрополья завели дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
17:21Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию
17:19В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
Лента новостейМолния