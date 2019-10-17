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РИА Новости

На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет

14:27 17.10.2019 (обновлено: 15:27 17.10.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчебно-боевой пуск баллистической ракеты
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
© Министерство обороны РФ
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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В ходе стратегических учений "Гром-2019" под руководством Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет.
В сообщении Минобороны отмечается, что в тренировке приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания.
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Пусками ракет командовали из Национального центра управления обороной.
В ходе учений подлодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей провели пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области.
В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили высокоточные крылатые ракеты "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по береговым целям.
"Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура" на Камчатке, и расчетами ОТРК "Искандер" выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов".
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Министерство обороны
В учениях также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые провели пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах "Пембой" в Коми и "Кура".
В Минобороны сообщили о выполнении поставленных задач, все ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики.
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Министерство обороны РФРоссияБезопасность
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Лучше бы провели учения с Авангардами на Кубе.
17 октября, 14:39
MYMake Yellowstone Great Again
2172005
Хорошо полетели!
17 октября, 14:36
Андрей Левицкий
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