На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В ходе стратегических учений "Гром-2019" под руководством Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет.

В сообщении Минобороны отмечается, что в тренировке приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания.

Пусками ракет командовали из Национального центра управления обороной.

В ходе учений подлодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей провели пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области.

В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили высокоточные крылатые ракеты "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по береговым целям.

"Расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура" на Камчатке, и расчетами ОТРК "Искандер" выполнены практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов". Министерство обороны

В учениях также приняли участие самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые провели пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах "Пембой" в Коми и "Кура".