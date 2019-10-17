Россия ориентируется на слова Зеленского по разрешению конфликта в Донбассе

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По урегулированию конфликта в Донбассе Москва ориентируется на слова украинского президента Владимира Зеленского среди заявлений, которые звучат на Украине по этому поводу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова на брифинге в четверг, Москва исходит из того, что, "согласно международно-правовой системе, которую пока еще, хотя расшатывают, но еще не развалили до конца, нужно ориентироваться на заявления главы государства, представителей исполнительной власти, в зависимости от политической системы в том или ином случае, от заявлений главы государства и людей, которые уполномочены, в частности, решать вопросы внешней политики, выступать с соответствующими заявлениями, участвовать в переговорных процессах".

"Поэтому для российской стороны в данном случае имеют значение заявления президента Украины и представителей исполнительной власти, которые занимаются как внешнеполитическими вопросами, так и конкретно данным вопросом, а именно имплементацией минских договоренностей, присутствием в контактной группе, представительствованием в рамках "нормандского формата" и так далее. Вот, собственно, на это мы и ориентируемся", - сказала официальный представитель МИД.

Она отметила, что "реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти - дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату".

"В общем-то вся практика, по крайней мере последних столетий, говорит о том, что сначала в стране принимается консолидированная позиция по международным вопросам, потом она реализуется через соответствующие институты", - добавила Захарова.