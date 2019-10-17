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РИА Новости

Россия ориентируется на слова Зеленского по разрешению конфликта в Донбассе

14:25 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По урегулированию конфликта в Донбассе Москва ориентируется на слова украинского президента Владимира Зеленского среди заявлений, которые звучат на Украине по этому поводу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова на брифинге в четверг, Москва исходит из того, что, "согласно международно-правовой системе, которую пока еще, хотя расшатывают, но еще не развалили до конца, нужно ориентироваться на заявления главы государства, представителей исполнительной власти, в зависимости от политической системы в том или ином случае, от заявлений главы государства и людей, которые уполномочены, в частности, решать вопросы внешней политики, выступать с соответствующими заявлениями, участвовать в переговорных процессах".
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"Поэтому для российской стороны в данном случае имеют значение заявления президента Украины и представителей исполнительной власти, которые занимаются как внешнеполитическими вопросами, так и конкретно данным вопросом, а именно имплементацией минских договоренностей, присутствием в контактной группе, представительствованием в рамках "нормандского формата" и так далее. Вот, собственно, на это мы и ориентируемся", - сказала официальный представитель МИД.
Она отметила, что "реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти - дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату".
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"В общем-то вся практика, по крайней мере последних столетий, говорит о том, что сначала в стране принимается консолидированная позиция по международным вопросам, потом она реализуется через соответствующие институты", - добавила Захарова.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
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Мария ЗахароваДонбассМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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