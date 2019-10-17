Сирийские курды призвали открыть гумкоридор в районе Рас эль-Айна

ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии призвала в четверг открыть гуманитарный коридор в районе сирийского города Рас эль-Айн для выхода мирных жителей.

Администрация подчеркнула, что эвакуация погибших и раненых в данный момент невозможна, так как колонны гуманитарных организаций подвергаются "целенаправленным авиаударам" турецких ВВС.

"Призываем международное сообщество, правозащитников, Лигу арабских государств, РФ и международную коалицию немедленно вмешаться и открыть безопасный гуманитарный коридор для эвакуации погибших и раненых мирных жителей, оказавшихся в осаде в Рас эль-Айне, и остановить агрессию во избежание резни и геноцида в отношении мирных жителей", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Ранее в четверг администрация сообщила о гибели 218 мирных жителей с начала операции турецких ВС и ранении 653. Среди погибших пятеро сотрудников медицинских служб.

В среду администрация сообщила, что турецкие ВС используют запрещенные международными резолюциями белый фосфор и напалм при авиаударах. Ранее курды заявили, что все международные гуманитарные организации прекратили работу и эвакуировали всех сотрудников с северо-востока Сирии после начала операции турецких ВС, прекращены поставки гуманитарной помощи.

Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресенье объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо, в том числе в города Манбидж, Ракка, Айн-аль-Араб (Кобани).