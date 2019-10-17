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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды призвали открыть гумкоридор в районе Рас эль-Айна

14:23 17.10.2019
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© AP PhotoОбстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами
Обстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами
© AP Photo
Обстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами. Архивное фото
ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии призвала в четверг открыть гуманитарный коридор в районе сирийского города Рас эль-Айн для выхода мирных жителей.
Администрация подчеркнула, что эвакуация погибших и раненых в данный момент невозможна, так как колонны гуманитарных организаций подвергаются "целенаправленным авиаударам" турецких ВВС.
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"Призываем международное сообщество, правозащитников, Лигу арабских государств, РФ и международную коалицию немедленно вмешаться и открыть безопасный гуманитарный коридор для эвакуации погибших и раненых мирных жителей, оказавшихся в осаде в Рас эль-Айне, и остановить агрессию во избежание резни и геноцида в отношении мирных жителей", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Ранее в четверг администрация сообщила о гибели 218 мирных жителей с начала операции турецких ВС и ранении 653. Среди погибших пятеро сотрудников медицинских служб.
В среду администрация сообщила, что турецкие ВС используют запрещенные международными резолюциями белый фосфор и напалм при авиаударах. Ранее курды заявили, что все международные гуманитарные организации прекратили работу и эвакуировали всех сотрудников с северо-востока Сирии после начала операции турецких ВС, прекращены поставки гуманитарной помощи.
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Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресенье объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо, в том числе в города Манбидж, Ракка, Айн-аль-Араб (Кобани).
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, ряд стран осудил действия Анкары.
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