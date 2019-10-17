Барабанщик Queen ответил критикам фильма "Богемская рапсодия"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
Музыкант связал негативную реакцию на байопик с огромной популярностью Queen: "Проблема в том, что мы слишком знамениты, а прессе это не нравится".
"Плохие оценки обычно означают, что лента будет успешной. Я думаю, что простые люди понимают больше, чем кинокритики, и сарафанное радио в соцсетях оказывает более сильное воздействие, чем отзыв человека, который смотрит по 40 фильмов в день и уже давно не получает радость от просмотра", — отметил он.
Ранее гитарист Брайан Мей назвал "тревожным" поведение критиков после успеха "Богемской рапсодии". Фильм, вышедший в октябре прошлого года, заработал почти миллиард долларов в мировом прокате.
Он завоевал "Оскар" в четырех номинациях. В том числе, статуэтка "за лучшую мужскую роль" досталась Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри.
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