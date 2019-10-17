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РИА Новости

В ЛНР заявили о столкновении националистов и силовиков у Золотого

14:16 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Донбасс
 Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донбасс. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики и участники националистических батальонов вступили в вооруженный конфликт у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.
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"Пятнадцатого октября на одном из блокпостов 72 бригады вооруженных формирований Украины, в районе населенного пункта Золотое-4 произошел конфликт между военнослужащими украинской армии и неонацистами Билецкого. Бойцы ВСУ отказались пропускать через блокпост националистов, что вызвало бурную реакцию с их стороны и привело к вспышке конфликта", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что участники националистических подразделений окружили блокпост, разоружили украинских военных, захватив при этом, по данным Народной милиции ЛНР, боевую машину пехоты. "В ходе конфликта представители Билецкого обстреляли укрепление ВСУ, в результате чего ранения получили двое бойцов 72 бригады, которые в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь Северодонецка", - уточнил Филипоненко.
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей БилецкийВооруженные силы УкраиныЛуганская областьВ мире
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