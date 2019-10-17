В ЛНР заявили о столкновении националистов и силовиков у Золотого

ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Украинские силовики и участники националистических батальонов вступили в вооруженный конфликт у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.

"Пятнадцатого октября на одном из блокпостов 72 бригады вооруженных формирований Украины, в районе населенного пункта Золотое-4 произошел конфликт между военнослужащими украинской армии и неонацистами Билецкого. Бойцы ВСУ отказались пропускать через блокпост националистов, что вызвало бурную реакцию с их стороны и привело к вспышке конфликта", - сообщил Филипоненко.