МИД держит на контроле ситуацию c осужденной в Кувейте россиянкой Лазаревой

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский МИД держит на контроле ситуацию с российской предпринимательницей Марией Лазаревой, осужденной в Кувейте за растрату, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Осужденная на 10 лет в Кувейте Лазарева вышла 13 июня на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США). Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к 10 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. После этого международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию на решение суда первой инстанции. В начале мая суд Кувейта постановил снять с нее обвинения, но разрешил освободить россиянку только под залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей.
"Мы находимся в курсе этой ситуации. Мы как внешнеполитическое ведомство активно в нее вовлечены в связи с оказанием российской гражданке содействия, в данном случае не просто содействия, а отстаивания ее прав, помощь оказывается по целому ряду направлений", - заявила Захарова.
Она отметила, что МИД находится в очень тесном контакте с семьей Лазарева.
"Отвечаем регулярно на их заявления, письма. Это не отписки, не просто некий эпистолярный жанр общения. Нет, это конкретные запросы, конкретные предложения, конкретные просьбы, соответственно, конкретные действия совершаются внешнеполитическим ведомством, нашими посольствами, в принципе российской стороной. Поэтому этот вопрос держится на постоянном контроле", - добавила Захарова.