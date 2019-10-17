МИД держит на контроле ситуацию c осужденной в Кувейте россиянкой Лазаревой

Осужденная на 10 лет в Кувейте Лазарева вышла 13 июня на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США). Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к 10 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. После этого международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию на решение суда первой инстанции. В начале мая суд Кувейта постановил снять с нее обвинения, но разрешил освободить россиянку только под залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей.