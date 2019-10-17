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РИА Новости

ГД приняла во II чтении проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

14:07 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложила внести группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Как ранее пояснял один из авторов инициативы первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, этот законопроект является результатом, в том числе, дискуссии, прошедшей в рамках отчета правительства в Госдуме. Речь идет о том, что сейчас Трудовой кодекс очищается от старых нормативных актов, и был риск, что женщины на селе останутся без соцзащиты, пояснил политик. Он также отметил, что по данному вопросу были многочисленные обращения профсоюзов.
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"Законопроект, подготовленный депутатами совместно с профсоюзами, гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе. Кроме того, законопроект гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, ко второму чтению в законопроекте появилась отдельная статья о том, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как этот закон вступит в силу.
"До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда", - подчеркнул Володин.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинМоскваОбщество
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