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РИА Новости

Макрон оценил достижение соглашения по Brexit

14:06 17.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал достижение соглашения по Brexit, однако отметил, что нужно оставаться "осторожными" до момента его ратификации британским и европейским парламентами.
"Сегодня утром мы получили хорошую новость с заключением договора, который представляется позитивным для Европейского союза и британской стороны. Сейчас надо переходить к другим этапам", - сказал Макрон журналистам в Брюсселе.
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При этом французский лидер добавил, что стоит "оставаться осторожными" до момента ратификации соглашения европейским и британским парламентами.
"Это соглашение, я думаю, позволяет ответить на политические и технические обеспокоенности, которые были и с нашей стороны, и со стороны Великобритании. Мы соберемся сегодня после обеда. Затем соглашение должно пройти ратификацию в европейском и британском парламенте. И тогда это можно будет считать завершенным. Но на данном этапе мы можем быть только удовлетворены, что переговоры привели к чему-то позитивному", - отметил Макрон.
Ранее в четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЭммануэль МакронЕвросоюзВеликобританияВ мире
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