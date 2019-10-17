Макрон оценил достижение соглашения по Brexit

"Это соглашение, я думаю, позволяет ответить на политические и технические обеспокоенности, которые были и с нашей стороны, и со стороны Великобритании. Мы соберемся сегодня после обеда. Затем соглашение должно пройти ратификацию в европейском и британском парламенте. И тогда это можно будет считать завершенным. Но на данном этапе мы можем быть только удовлетворены, что переговоры привели к чему-то позитивному", - отметил Макрон.