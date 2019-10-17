Член СПЧ Меркачева заявила, что Федотов уходит с поста главы совета

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что глава Совета Михаил Федотов покинет свой пост.

Собеседница агентства пояснила, что правозащитник достиг предельного возраста пребывания на госслужбе, этот срок ему не продлили.

В свою очередь, ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора напомнила, что Федотов также является советником президента, а для этой категории госслужащих в законе предусмотрено исключение.

По ее словам, она ничего не знает об уходе Федотова.

"Для меня это сейчас удивительная новость", — добавила Киркора.

Ранее о возможной отставке 70-летнего главы СПЧ сообщили ряд СМИ со ссылкой на источники. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность собеседники изданий называют руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева.