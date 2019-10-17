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РИА Новости

Член СПЧ Меркачева заявила, что Федотов уходит с поста главы совета

14:01 17.10.2019 (обновлено: 15:18 17.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЕва Меркачева
Ева Меркачева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ева Меркачева. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что глава Совета Михаил Федотов покинет свой пост.
Собеседница агентства пояснила, что правозащитник достиг предельного возраста пребывания на госслужбе, этот срок ему не продлили.
В свою очередь, ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора напомнила, что Федотов также является советником президента, а для этой категории госслужащих в законе предусмотрено исключение.
По ее словам, она ничего не знает об уходе Федотова.
"Для меня это сейчас удивительная новость", — добавила Киркора.
Ранее о возможной отставке 70-летнего главы СПЧ сообщили ряд СМИ со ссылкой на источники. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность собеседники изданий называют руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева.
Сам Федотов отказался комментировать РИА Новости информацию о своем уходе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Кремле кадровые вопросы традиционно не комментируют.
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев
13:46РИА Новости
Секретарь ОП Фадеев не комментирует слухи о возможном назначении главой СПЧ
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СПЧЕва МеркачеваМихаил ФедотовРоссияОбщество
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