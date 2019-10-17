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РИА Новости

В ЛНР сообщили о завершении разгрузки гуманитарного конвоя МЧС России

14:01 17.10.2019
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© Фото : предоставлено МЧС России76-я гуманитарная колонна МЧС России для жителей Донбасса
76-я гуманитарная колонна МЧС России для жителей Донбасса
© Фото : предоставлено МЧС России
ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Автомобили 87-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в Луганске, автоколонна отправилась обратно в Российскую Федерацию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС ЛНР.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 19 сентября.
"Разгрузка автомобилей гуманитарного конвоя МЧС РФ завершена, машины начали движение в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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