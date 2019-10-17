В ЛНР сообщили о завершении разгрузки гуманитарного конвоя МЧС России

ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Автомобили 87-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в Луганске, автоколонна отправилась обратно в Российскую Федерацию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС ЛНР.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.