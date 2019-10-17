Фигуранты дела об убийстве девушки в Екатеринбурге признали вину частично

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Фигуранты дела об убийстве Ксении Каторгиной из-за ее Audi Q5 признали вину в разбое, но не в убийстве, сообщил журналистам в четверг помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга Алексей Мартынов.

В убийстве девушки обвиняются Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова. Все заключены в СИЗО.

"Они все признали частично вину в соответствии со статьей 162 Уголовного кодекса (разбой), которая им была предъявлена. В соответствии со статьей 105 (Убийство), они вину не признают, как я понимаю", - сказал помощник прокурора.

По его словам, все обвиняемые в суде вели себя "достаточно спокойно, все без исключения". Эти детали журналистам пришлось узнавать у прокурора, так как заседание прошло в закрытом режиме.

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, в конце концов девушку обнаружили мертвой. У нее осталась маленькая дочь.