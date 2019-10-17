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РИА Новости

Фигуранты дела об убийстве девушки в Екатеринбурге признали вину частично

13:58 17.10.2019
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© РИА Новости / Ольга ЕрачинаСуд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
© РИА Новости / Ольга Ерачина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Фигуранты дела об убийстве Ксении Каторгиной из-за ее Audi Q5 признали вину в разбое, но не в убийстве, сообщил журналистам в четверг помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга Алексей Мартынов.
В убийстве девушки обвиняются Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова. Все заключены в СИЗО.
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
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"Они все признали частично вину в соответствии со статьей 162 Уголовного кодекса (разбой), которая им была предъявлена. В соответствии со статьей 105 (Убийство), они вину не признают, как я понимаю", - сказал помощник прокурора.
По его словам, все обвиняемые в суде вели себя "достаточно спокойно, все без исключения". Эти детали журналистам пришлось узнавать у прокурора, так как заседание прошло в закрытом режиме.
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Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, в конце концов девушку обнаружили мертвой. У нее осталась маленькая дочь.
Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц. По предварительным данным, на преступление они пошли, чтобы похитить машину.
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
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Смертную казнь!!!!
17 октября, 14:00
sserj1679
4700000
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