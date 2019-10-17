Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T13:56Z
https://ria.ru/20191017/1559895220.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153347/21/1533472131_0:0:2867:1613_1036x0_80_0_0_53f54d678e2e83c59b7576f40fd081db.jpg
РИА Новости

В ЕС рассказали о перспективах ратификации обновленной сделки по Brexit

13:56 17.10.2019
185
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Обновлённая договоренность о Brexit может быть ратифицирована до даты выхода Великобритании из ЕС - 31 октября, считает главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.
"Я уверен, что она может быть поддержана и ратифицирована до 31 октября", - сказал он на пресс-конференции.
Если обновленная договоренность будет ратифицирована в указанные сроки, это может позволить провести организованный выход страны из союза в соответствии с договором о "разводе", без дополнительной отсрочки даты Brexit.
111001
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаМишель БарньеЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Европарламент назвал условие для начала голосования по договору о Brexit
РИА
Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон оценил достижение соглашения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон подтвердил достижение нового соглашения с ЕС по Brexit
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
Евросоюз и Лондон договорились о новой сделке по Brexit
Лента
новостей
Донбасс
В ЛНР заявили о столкновении националистов и силовиков у Золотого
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
СМИ: экс-заместителя секретаря СНБО задержали при попытке покинуть Украину
Вид Анкары
В Анкаре началась встреча Эрдогана и Пенса
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии назвал соглашение по Brexit дипломатическим подвигом
Первый министр Шотландии Никола Стерджен
Отмена Brexit остается альтернативой, заявила глава Шотландии
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Немецкий политик раскритиковал привычку оглядываться на решения США и НАТО
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
МИД прокомментировал сообщения о передаче PDVSA под контроль "Роснефти"
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне
Парламент Британии проголосовал за проведение заседания по Brexit
Гражданин США Пол Уилан в суде
США не опровергали претензии к Уилану по шпионажу, заявила Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Прямой скоростной поезд будет курсировать между Пермью и Екатеринбургом
18:21Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
Лента новостейМолния