В ЕС рассказали о перспективах ратификации обновленной сделки по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Обновлённая договоренность о Brexit может быть ратифицирована до даты выхода Великобритании из ЕС - 31 октября, считает главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.
"Я уверен, что она может быть поддержана и ратифицирована до 31 октября", - сказал он на пресс-конференции.
Если обновленная договоренность будет ратифицирована в указанные сроки, это может позволить провести организованный выход страны из союза в соответствии с договором о "разводе", без дополнительной отсрочки даты Brexit.