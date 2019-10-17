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РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеры-медики расскажут об основах ЗОЖ на форуме в Брянске

13:56 17.10.2019
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© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"Волонтеры-медики расскажут об основах ЗОЖ на форуме в Брянске
Волонтеры-медики расскажут об основах ЗОЖ на форуме в Брянске
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Первый всероссийский форум "Поколение ZОЖ" будет проходить в Брянске с 22 по 25 ноября по инициативе ВОД "Волонтеры-медики", сообщает пресс-служба движения.
Форум объединит сторонников здорового образа жизни со всей страны и станет площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и навыков.
"Общественное здоровье россиян находится на подъеме. Это значит, что все больше людей стали понимать и ценить возможности своего организма, здорового физически, психически и духовно. Такой человек может все, а значит, он абсолютно счастлив. Такие активные и целеустремленные молодые люди формируют новое поколение, которое на современный манер мы назвали поколением ZОЖ. Нам есть чем поделиться друг с другом, что обсудить, о чем поспорить – всем этим займемся на форуме в Брянске", – отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.
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Ожидается, что участниками мероприятия станет более 150 человек – лидеры волонтерских центров разного профиля и молодежных объединений, представители образовательных организаций, НКО и трудовых коллективов.
На форуме будут обсуждаться вопросы ежедневной активности, правильного питания, личной гигиены, отказа от вредных привычек, укрепления физического и психического здоровья, социального благополучия.
Всероссийское движение "Волонтеры-медики", основанное в 2013 году активистами проекта "Волонтеры Склифа", объединяет 30 тысяч человек в 85 регионах РФ и является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. Партнерами движения выступает свыше 1700 организаций по всей стране.
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