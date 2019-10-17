Волонтеры-медики расскажут об основах ЗОЖ на форуме в Брянске

"Общественное здоровье россиян находится на подъеме. Это значит, что все больше людей стали понимать и ценить возможности своего организма, здорового физически, психически и духовно. Такой человек может все, а значит, он абсолютно счастлив. Такие активные и целеустремленные молодые люди формируют новое поколение, которое на современный манер мы назвали поколением ZОЖ. Нам есть чем поделиться друг с другом, что обсудить, о чем поспорить – всем этим займемся на форуме в Брянске", – отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.