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РИА Новости

США не опровергали претензии к Уилану по шпионажу, заявила Захарова

13:55 17.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин США Пол Уилан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Должностные лица США не опровергали претензии к обвиненному в шпионаже американцу Полу Уилану в рабочих контактах с российской стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован, и, что характерно, он, собственно ни разу и не оспаривался американскими должностными лицами в наших рабочих контактах", - заявила она.
Гражданин США Пол Уилан в суде
30 августа, 19:14РИА Новости
Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
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Пол УиланМария ЗахароваМИД РФСШАВ мире
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