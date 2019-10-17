США не опровергали претензии к Уилану по шпионажу, заявила Захарова

"Факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован, и, что характерно, он, собственно ни разу и не оспаривался американскими должностными лицами в наших рабочих контактах", - заявила она.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.