В Крыму организовали места памяти и скорби по жертвам трагедии в Керчи

"Сегодня, в годовщину Керченской трагедии, по всему Крыму организованы места памяти, куда могут подойти крымчане и почтить память погибших", - сказали в министерстве.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены, но выжили. После массового убийства Росляков покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Недавно стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.