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РИА Новости

В Крыму организовали места памяти и скорби по жертвам трагедии в Керчи

13:55 17.10.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМемориал на территории Керченского политехнического колледжа в память о погибших при трагических событиях 17 октября 2018 года
Мемориал на территории Керченского политехнического колледжа в память о погибших при трагических событиях 17 октября 2018 года
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Места памяти и скорби организованы в городах Крыма в годовщину трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
"Сегодня, в годовщину Керченской трагедии, по всему Крыму организованы места памяти, куда могут подойти крымчане и почтить память погибших", - сказали в министерстве.
Акция памяти и скорби в Симферополе проходит на площади Ленина. Люди несут цветы к установленному плакату с фотографиями жертв трагедии.
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж. 22 октября 2018
26 апреля, 16:05РИА Новости
В Керчи появится аллея в память о жертвах стрельбы в колледже
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, более 50 были ранены, но выжили. После массового убийства Росляков покончил с собой, став 21-м погибшим в тот день, но в общий список жертв его обычно не включают. Недавно стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
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