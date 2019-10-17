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РИА Новости

На Урале ночная температура опустится до минус 12 градусов к выходным

13:53 17.10.2019 (обновлено: 13:54 17.10.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЕкатеринбург
Екатеринбург
© РИА Новости / Павел Лисицын
Екатеринбург. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ночная температура на Урале к выходным опустится до минус 12 градусов, аномальное тепло закончится и в Сибири, сказал РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"В Екатеринбурге уже предзимняя, зимняя погода. До субботы включительно будет понижение ночных температур до минус 12 градусов, днем минус 5 – минус 7 со снегом. Потепление мы ждем на южном Урале (Екатеринбург, Челябинская область) в понедельник следующей недели", - заявил Варакин.
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Он отметил, что в Сибири "эстафету похолодания" примут "на сутки позже Урала".
"Там похолодает до минус 6, но все равно отрицательные температуры в выходные и потепление (чуть выше нуля - ред.) со вторника", - сказал начальник ситуационного центра Росгидромета.
Во вторник Гидрометцентр информировал, что рекордно высокая температура воздуха зафиксирована в Сибири, в Кемерово и Барнауле воздух прогрелся выше 20 градусов тепла.
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Юрий ВаракинГидрометцентрРосгидрометЧелябинская областьОбщество
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