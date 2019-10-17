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РИА Новости
Липецкая область

В Липецкой области запущен интернет-сервис оценки энергоэффективности домов

13:50 17.10.2019
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
ЛИПЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области на сайте региональной администрации запустили новый интернет-сервис, позволяющий оценить энергоэффективность домов с помощью интерактивной карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
В регионе провели оценку теплопотребления более чем 5,8 тысячи многоквартирных домов. Для каждого из них создан индивидуальный архив показаний общедомовых приборов учета со сравнительным анализом расчетного и фактического потребления тепловой энергии в каждом месяце за последние два отопительных периода. Там же даны рекомендации о мерах, которые необходимо принять, чтобы увеличить энергоэффективность дома. Например, провести изоляцию внутридомовых сетей, установить автоматизированные тепловые пункты, провести промывку инженерных сетей, утеплить здание.
Кроме этого, в архиве жители могут уточнить установлен ли в их доме пункт автоматизированного регулирования подачи тепловой энергии. А также узнать, какие мероприятия провела их управляющая компания по подготовке к зиме. Там же содержатся все данные об управляющей компании и представлен механизм взаимодействия с ней.
"Все больше липчан и жителей области, проживающих в многоквартирных домах делают выбор в пользу автоматизированных тепловых пунктов. В настоящее время в Ельце такими пунктами оборудованы 13 домов, в Липецке готовятся к подключению два многоэтажных дома и в районном центре Грязи проходят процедуру обследования пять домов. Средний показатель экономии после установки АТП составляет более 28%", - сказал губернатор области Игорь Артамонов.
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